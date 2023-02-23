غلق مزلقان الساحل بطما لمدة يومين.. وتحويل الطريق للزهراء وسلامون

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، في بيان لها غلق مزلقان الساحل وفقا للإشارة الواردة من هيئة السكك الحديدية، لمدة يومين من صباح اليوم الخميس الموافق حتى غد الجمعة على أن يتم التحويل لمزلقاني الزهراء وسلامون.

وأوضحت الوحدة أنه لن تتأثر حركة القطارات بمحطة سكك حديد طما، حيث سيتم العمل بالتحويل على المزلقانات الأقرب سلامون والزهراء.

إزالة شدة خشبية على مساحة 80 مترا

قامت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج بإزالة التعديات لشدة خشبية بمجلس قروى سلامون على مساحة 80 مترا في إطار التصدي لجميع التعديات سواء تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وفقا لتصريح المهندسة هويدا الشافعي بدوي رئيس مركز ومدينة طما لـ«الوطن»، بتنفيذ إزالات فورية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

التصدي لمخالفات البناء

وأوضحت هويدا الشافعي أنه تم التشديد على رؤساء القرى المرور بالمتابعة المستمرة للتصدي لجميع مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.