بدء تلقي طلبات التقديم لوظائف معلم مساعد بالتعليم.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بدء تلقي طلبات التقديم لوظائف معلم مساعد «معلم فصل»، للصفوف الابتدائية «الأول والثاني والثالث»، إلكترونياً بموازنة مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية.

عدد الوظائف المتاحة

وأضاف الجهاز في منشور رسمي له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عدد الوظائف المعلن عنها 30 ألف وظيفة وطريقة شغل الوظائف هي التعاقد على أن يبدأ التقديم اليوم 23 فبراير الجاري حتى 9 مارس المقبل من خلال بوابة الوظائف الحكومية على الرابط الإلكتروني الخاص بها.

تعليمات مهمة من الجهاز المركزي للمتقدمين

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المتقدمين بضرورة التحقق من كتابة البيانات طبقاً للمُثبت بالمستندات الرسمية كالبطاقة والرقم القومي وشهادة المؤهل مع رفع المستندات المطلوبة بصورة جيدة والتأكد من صحتها قبل التسجيل على المنظومة الإلكترونية.