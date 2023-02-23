قائد قطار ينقذ الركاب من كارثة بعد عبور سيارة نقل للمزلقان بشكل عشوائي

أنقذ قائد قطار الركاب من كارثة، بعد عبور سيارة نقل أمامه بشكل عشوائي، وكشفت هيئة السكك الحديدة أنّ السيارة عبرت من مكان غير معد للعبور وكانت تسير على القضبان بالقرب من مزلقان محطة معصرة ملوي على خط «أسوان - القاهرة»، وأبلغت الشرطة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعليمات مهمة من السكة الحديد

وأكد الهيئة في بيانها، أنها أطلقت حملة لتوعية قائدي المركبات بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، خلال التعامل مع مرفق السكك الحديدية، حرصاً منها على أمن وسلامة المواطنين وحفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة، وعدم تعطيل مسير القطارات.

وناشدت المواطنين وقائدي المركبات بخطورة عدم الالتزام بتعليمات السكك الحديدية وخطورة العبور من الأماكن غير المعدّة للعبور وضرورة العبور من الأماكن المخصصة للعبور والتي تشرف عليها هيئة السكك الحديدية.

عدم العبور من المعابر غير الشرعية

وتناشد الوزارة قائدي المركبات بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وعدم العبور من المعابر غير الشرعية والالتزام بالمنافذ المخصصة لذلك حفاظًا على الأرواح وسلامة مسير القطارات ولعدم التعرض للمساءلة القانونية.