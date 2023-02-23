حددت وزارة التربية والتعليم، الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 والأجزاء المحذوفة من المنهج، التيرم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، استجابة لأولياء الأمور وذلك بعد تعديل الخريطة الزمنية للعام الحالي، وتبكير انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وتستعرض «الوطن»، الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 والأجزاء المحذوفة من المنهج، وهي كالتالي:

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 والأجزاء المحذوفة من المنهج

1- مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

رسالة إلى ابني من 20 إلى 22.

2- مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي

- الوحدة الثاني: نماذج لبعض الدول النامية والمتقدمة (الدرس يتم اختيار دولة من الدول الثلاث المقررة للقراءة والاطلاع فقط) حسب اختيار كل محافظة بحيث يكون عدد الدول التي سيتم دراستها دولتان فقط.

- الوحدة الرابعة الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية: (الدرس الثاني مصر والمنظمات الأقليمية والدولية).

3- مادة العلوم الصف الثالث الإعدادي

الوحدة الثانية: الدرس الثالث «النشاط الإشعاعي والطاقة النووية».

الوحدة الثالثة: الدرس الأول «العلم والتكنولوجيا والمجتمع إلى نهاية التطبيق الحياتي».

الوحدة الرابعة: الدرس الأول «العلم والتكنولوجيا».

4- مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي

الوحدة الأولي: الدرس الثالث (حل معادلتين في متغيرين إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية) مثال 2,3 صفحة 12 بالكامل، ونشاط بنهاية الوحدة صفحات 4 و 5 واختبار الوحدة مسائل 5 و6 صفحة 6.

الوحدة الثانية: نشاط بنهاية الوحدة صفحة 12.

الوحدة الثالثة: الثاني (الحدث المكمل والفرق بين حدثين) تمرين 3- 2 مسائل 5-6-7 صفجة صفحة 15، نشاط بنهاية الوحدة صفحة 16.

الوحدة الرابعة: الدرس الثاني (العلاقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية المشتركتين في القوس) برهان النظرية صفحة 67 وبرهان التمرين المشهور رقم 1 صفحة 7 ورقم 2 صفحة 72.

الوحدة الخامسة: الثالث (الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس) برهان نظرية (۲) صفحة صفحة 74، الخامس (خواص الشكل الرباعي الدائري) برهان نظرية 3 صفحة 83، السادس العلاقة بين مماسات الدائرة السابع (الزاوية المماسية) برهان برهان نظرية (1) صفحة 87 (5) صفحة 93.

5- مادة اللغة الانجليزية للصف الثالث الإعدادي

- Review C:From 32 to 33

- Unit 12: From P54 TO P63

-ReviewD: FROM P64 TO P 65