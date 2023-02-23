القليوبية تختتم مبادرة نشر الثقافة الرقمية في قرى «حياة كريمة»

أعلنت محافظة القليوبية ختام تدريب أول مجموعة من كوادر مبادرة «التعليم حياة» في قرى «حياة كريمة» التي تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية بالمحافظة.

أساسيات التكنولوجيا الرقمية

وأوضحت المحافظة في بيان لها أن المبادرة بدأت في 5 محافظات هي القليوبية والغربية وبني سويف والبحيرة وسوهاج حيث جرى تجهيز 100 معمل رقمي في مدارس الـ5 محافظات لتنمية المجتمع وتدريب كافة طلاب ومعلمي المدارس المائة على أساسيات التكنولوجيا الرقمية.

أضاف البيان أن التدريب تم بحضور هند جلال منسق العمل الميداني لمؤسسة حياة كريمة بالقليوبية ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة ومدربي وزارة الاتصالات.

إعداد الكوادر البشرية المؤهلة

وأوضح البيان أن مؤسسة حياة كريمة ستتوسع أكثر في نشر الثقافة الرقمية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة من طلاب ومعلمي مدارس التعليم حياة بجانب تدريباتها التكنولوجية المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار خطة المؤسسة لبناء الإنسان والسعي إلى إكساب المواطنين مهارات التكنولوجيا الرقمية الحديثة من خلال بناء القدرات الرقمية للمواطن التي تعد أحد أهم محاور استراتيجية مصر الرقمية انطلاقا من رؤية الدولة المصرية أن بناء الإنسان هو عماد التنمية.

أوضح البيان أن المبادرة تستهدف تعزيز المهارات الرقمية للمواطنين والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي القرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية حياة كريمة

وأشار البيان إلى أن الإنجازات الكبيرة التي تتحقق في هذا المشروع سوف تؤتي ثمارها في تحقيق تنمية حقيقية بالتركيز على صقل المهارات الرقمية لأهالي القرى المستهدفة.