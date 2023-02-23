زيلينسكي: نود أن نلتقي مع مسؤولين من الصين

قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إنه لم يطلع على أي خطة سلام صينية، لكنه سيرحب بعقد اجتماع بين أوكرانيا والصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

الناتو: الصين تفكر في إمداد روسيا بالأسلحة

وخلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قبيل الذكرى الأولى للحرب، قال زيلينسكي: «نود أن نلتقي مع مسؤولين صينيين»، وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن الحلف رأى مؤشرات أن الصين تفكر في إمداد روسيا بالأسلحة، وحذر بكين من اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل، وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تحذير وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكي ، للصين من العواقب إذا قدمت دعمًا ماديًا لغزو روسيا لأوكرانيا.

ستولتنبرج: لم نرصد أي أسلحة مميته قدمن من الصين

وصرح ستولتنبرج لرويترز: «لم نر أي إمدادات من الأسلحة المميتى قدمت من الصين إلى روسيا، لكننا رأينا إشارات على أنهم يفكرون وربما يخططون لذلك، وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين كانوا واضحين للغاية، محذرين من ذلك، ويجب على الصين بالطبع ألا تدعم روسيا».

ولم يصدر تعليق فوري من الصين، لكن وزارة خارجيتها قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن أي معلومات استخباراتية محتملة بشأن نقل أسلحة من الصين إلى روسيا تعتزم الولايات المتحدة نشرها هي مجرد تكهنات.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصل إلى كييف للقاء فولوديمير زيلينسكي مع اقتراب الذكرى الأولى للأزمة بين روسيا وأوكراني، وقال سانشيز: «لقد عدت إلى أوكرانيا بعد عام، وسنبقى إلى جانب أوكرانيا حتى عودة السلام إلى أوروبا »، وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.