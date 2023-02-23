رئيس حزب الجيل: شراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار الضمان يقلل فاتورة الاستيراد

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار ضمان لشراء محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس من المزارعين للموسم الصيفى 2023، محاولة جادة من الحكومة، لتحفيز المزارعين على تلك المحاصيل الأساسية والضرورية، خاصة أن أسعار الضمان المعلنة مناسبة جدا، ما يجعل المزارعين يعملوا بهمة ونشاط على زيادة إنتاجيتهم، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة.

شراء المحاصيل الضرورية من الفلاحين بأسعار الضمان

وأشاد رئيس حزب الجيل بتكليف الحكومة الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء هذه المحاصيل الضرورية من الفلاحين بأسعار الضمان التى حددتها لتلك المحاصيل، الأمر الذي سيقلل الفاتورة الاستيرادية ما يوفر عملة أجنبية البلاد في أمس الحاجة إليها، موضحا أن أسعار الضمان التي قررتها الحكومة مناسبة وتشجع الفلاح فعلاً على زراعة تلك المحاصيل المهمة.

تحقيق التوازن في السوق

وأشار في بيان له منذ قليل، إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستشترى محصول الذرة بسعر ضمان 9 آلاف جنيه للطن ومحصول الذرة الشامية الصفراء، بسعر ضمان 9500 جنيه ومحصول فول الصويا بسعر ضمان 18 ألف جنيه للطن، ومحصول عباد الشمس بسعر ضمان 15 ألف جنيه للطن، مؤكدا أن هذه الأسعار قادرة على تحقيق قدر من التوازن في السوق، وخاصة مع تأكيد الحكومة.