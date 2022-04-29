مصرع عامل نظافة أسفل عجلات جرار بالوحدة المحلية في طما بسوهاج

أثناء استقلال عامل نظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة «طما أحرار»، تابع للوحدة خلال حملات النظافة، أختل توازنه وسقط أسفل الجرار ليلقى حتفه، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية بمحافظة سوهاج إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج يفيد وصول المدعو «أحمد ح ع»، 45 عاما، عامل نظافة بمجلس ومدينة طما بمحافظة سوهاج الى مستشفى المركزي بطما، ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، جثة هامدة ادعاء حادث جرار زراعي.

زوجة المجني علية تتهم سائق الجرار بالتسبب بمقتل زوجها

وبسؤال مرافقيه، زوجته «صابرين ش ح»، 44 عاما، ربة منزل وتقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج و«محمد ع ع» 39 عاما، سائق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج ويقيم في دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، أفاد بأنه في أثناء استقلال المذكور جرار زراعي بمقطورة تابع لمجلس ومدينة طما، قيادة الثاني دائرة المركز اختل توازنه وسقط أسفله مما نتج عنه وفاته، فيما اتهمت زوجة المجني عليه قائد الجرار بالتسبب في الحادث.

أسباب الوفاة وفقا للتقرير الطبي

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.