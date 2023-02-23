انتشار واسع للبوستر الدعائي لـ«سوق الكانتو» أبرز مسلسلات رمضان 2023

بدأت خريطة مسلسلات رمضان 2023، تتضح بشكلٍ كبير، لاسيما بعد إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعمالها في الموسم الدرامي الأضخم على مدار العام، حيث تتدفع بـ16 عملًا دراميًا متنوعًا ما بين الاجتماعي، والكوميدي وحتى التاريخي والإسلامي.

انتشار واسع للبوسترات الدعائية لـ سوق الكانتو على السوشيال ميديا

ويُعد «سوق الكانتو» لـ أمير كرارة، أحد أبرز مسلسلات رمضان 2023، لاسيما بعدما جرى الكشف عن الصور الأولى لأبطال العمل خلال الساعات الماضية، إذ حققت انتشارًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحظيت بإعجاب قطاع كبير من الجمهور، خصوصًا الظهور المُميز لـ مي عز الدين.

وطرح المنتج تامر مرسي، البوستر الخاص بـ«سوق الكانتو» أحد أبرز مسلسلات رمضان 2023، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مُعلقًا عليها بقوله: «رمضان 2032 إنّ شاء الله.. حصريًا على دي إم سي».

أبطال مسلسل سوق الكانتو لـ أمير كرارة

ويشارك في مسلسل «سوق الكانتو» رمضان 2023، أمير كرارة، مي عز الدين التي تتعاون للمرة الأولى مع كرارة، وذلك بجانب قتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيبل، ثراء جبيل، سلوي عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج حسين المنياوي، وتأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة سينرجي.