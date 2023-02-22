البطولات المشتركة ترسم ملامح مسلسلات رمضان 2023

أيام قليلة تفصل الجمهور عن بداية عرض مسلسلات رمضان 2023، إذ يسابق صناع الأعمال الدرامية الوقت للانتهاء من التصوير في الوقت المطلوب، وتتسع القائمة لتشمل مجموعة كبيرة من المسلسلات التي يشارك بها نجوم الدراما المصرية، وتعتبر البطولات الثنائية من أبرز ملامح الموسم الدراما المقبل.

ومن البطولات الثنائية الأبرز في مسلسلات رمضان 2023، أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز اللذان يكررا التعاون معا بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير» في رمضان 2022، ويحمل المسلسل توقيع المخرج مصطفى فكري، كما يتعاون أمير كرارة للمرة الأولى مع مي عز الدين التي تشاركه بطولة مسلسل «سوق الكانتو» للمخرج حسين المنباوي.

«الكتيبة» تجمع آسر يا سين وعمرو يوسف ضمن مسلسلات رمضان 2023

ويأتي مسلسل «الكتيبة 101» ضمن مسلسلات رمضان 2023، والذي يجمع كلا من آسر ياسين وعمرو يوسف، من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث العمل حول أبطال الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين والجماعات الإرهابية داخل سيناء، ويعود طارق لطفي للعمل مع خالد الصاوي في المسلسل المكون من 15 حلقة «مذكرات زوج»، وذلك بعد تعاونهما في «القاهرة كابول» في رمضان 2021.

خالد يوسف حاضر بـ«سره الباتع» في مسلسلات رمضان 2023

ويجمع مسلسل «سره الباتع»، الذي يعتبر التجربة الإخراجية الأولى في الدراما التلفزيونية للمخرج خالد يوسف، مجموعة كبيرة من النجوم: أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، حسين فهمي وأحمد عبد العزيز.