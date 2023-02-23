محامي كريمة الناجية من الإعدام بالدقهلية: سنطلب تعويضات وفتح القضية مرة أخرى

قال وهدان الباز، محامي سيدة الدقهلية الحاصلة على حكم البراءة في قتل زوجها بعد 3 سنوات من صدور حكم الإعدام، إن القضية لا تزال تحمل الكثير من الأسرار والمفاجآت، مؤكدًا أنه سيتقدم فور حصوله على الحكم المنسوخ الصادر عن محكمة النقض، ببلاغ للنائب العام بطلب بفتح التحقيق في القضية، لمعرفة «من القاتل؟»، لأن الزوجة من حقها الآن أن تعرف من قتل زوجها ومن تسبب في أن يلقي بها في السجن لمدة 6 سنوات، ورغم مرور كل هذه الفترة إلا أن القاتل لا يزال مجهول.

وقال وهدان الباز في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه سيتقدم بطلب آخر للحصول على تعويض عن فترة سجن كريمة السيد عبدالحميد يوسف، ويكفي ما حدث لها من إصابات نتيجة ما تعرضت لها فأصيبت بجلطة فور الحكم عليها بالإعدام.

الحصول علي شهادة بالبراءة من حكم الإعدام

وأشار الخبير القانوني إلى أنه حصل على شهادة بالحكم ببراءة المتهمة من محكمة النقض، وينتظر صدور الحكم النهائي ثم الحصول على الحكم المنسوخ خلال أيام بعدها سنتقدم بطلب إلى النائب العام لإعادة فتح التحقيق في القضية لمعرفة المتهم بالقتل .

وعن مجريات القضية أكد أن المتهمة أصرت على نفي ارتكاب الجريمة في التحقيقات، وبعد الرجوع إلى أساتذة السموم حول تأثير سم الفأر على الإنسان تبين أنه قد يستغرق 4 ساعات على الأقل للتفاعل داخل الجسم وحدوث الوفاة، في حين أن المجني عليه لم يجلس في بيته سوى أقل من ساعة ونصف.

الحكم ببراءة كريمة من وضع سم فار لزوجها في القهوة

صدر حكم محكمة النقض، في 25 يناير 2023 ببراءة كريمة السيد عبدالحميد يوسف، بعد الحكم عليها بالإعدام في قضية قتل زوجها عام 2017 في القضية رقم 144 لسنة 2018 جنايات مركز محلة دمنة والمقيدة برقم 448 لسنة 2018 كلي جنوب المنصورة، بتهمة قتل زوجها عن طريق وضع السم لها في فنجان القهوة وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض.