صرف شهادة الـ 18% من بنكي الأهلي ومصر» خلال أيام.. واستثناء وحيد

يعتزم بنكا الأهلي المصري ومصر، صرف رؤوس أموال شهادة الـ 18% خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر إيداع المبالغ في حسابات مكتتبي الشهادة، حسبما أخطر البنك الأهلي المصري، عملائه قبل أيام، في رسائل قصيرة SMS.

حالة واحدة فقط

مصادر مصرفية مطلعة قالت لـ«الوطن» إن ما يشاع عن نية البنكين الحكوميين، معاودة ربط رؤوس أموال شهادة الـ 18% في شهادة أخرى غير صحيح، باستثناء حالة واحدة فقط، هم المقترضين بضمان شهادة الـ 18%، بفترة سداد للقرض تتجاوز مدة الشهادة، موضحةً أن في هذه الحالة سيتم معاودة ربط مبلغ الشهادة في الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري 16%.

إيداع قيمة شهادة الـ 18% في الحسابات

وقبل أيام، خاطب البنك الأهلي المصري، العملاء من حملة شهادة الـ18%، لإخطارهم بمصير الشهادة المطروحة قبل عام، مع حلول موعد بدء استحقاقها الشهر المقبل، وقال إنه بصدد إيداع قيمة الشهادة في حسابات أصحابها مع انتهاء أجل الشهادة في مارس المقبل.

750 مليار جنيه

يذكر أن بنكي الأهلي ومصر كان قد طرحا شهادة الـ 18% في 21 مارس 2022، باسم «البلاتينية» في الأول و«طلعت حرب» في الثاني، ونجحا معاً في جمع 750 مليار جنيه في نحو شهرين ونصف من الطرح.

وفي يناير الماضي، كانت بنوك «الأهلي ومصر والقاهرة» طرحت شهادتي الـ 22.5% والـ 25%، لمدة عام واحد، ودوريتين للصرف شهرياً وسنوياً، قبل أن تغلق البنوك الحكومية باب شراء الشهادتين نهاية يناير.