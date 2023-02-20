ناقد فني لـ مصطفى عمار: «الدوم» لم يركز على فئة واحدة.. و«المتحدة» تدعم المواهب

قال الناقد الفني مصطفى حمدي رئيس تحرير موقع «في الفن»، إنّ الإعلام المصري كان بعيدا عن برامج اكتشاف المواهب، الوطن العربي سبقنا في هذه النقطة، وبالتالي فإن برنامج «الدوم» الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أثرى الفن المصري، ولم يركز على فئة واحدة ولكن ركز على الغناء والتقديم والتمثيل التلفزيوني، بالإضافة إلى العزف والفن التشكيلي.

مظلة إعلامية

وأضاف «حمدي» خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار مقدم برنامج «ملعب الفن»، عبر أثير راديو أون سبورت إف إم: «برنامج الدوم يمثل مظلة إعلامية وبرامجية تكتشف مواهب في فروع مختلفة، مصر بتطلع مواهب في كل حاجة».

مبدعو مصر في كل الأقاليم

وتابع: «مبدعو مصر معظمهم من الأقاليم، مصر كبيرة ولديها تنوع ثقافي وجغرافي وكثافة سكانية ليست موجودة في أي دولة أخرى، والدوم يبحث عن المواهب في محافظاتها، ويبحث عن تمثيل المحافظات من الإسكندرية إلى حلايب وشلاتين، أنا سعيد بهذه التجربة ولأن الشركة المتحدة تدعم المواهب، وهناك نوع من الشفافية طوال الوقت».