تقرير يكشف عن مشغولات ذهبية قد تسبب حساسية الجلد.. بينها المستعمل

يعتبر الذهب من المعادن الثمينة الأكثر استخداما خاصة في الزواج، حيث ترتديه الفتيات من خلال الدبل أو الشبكة وهو ما جعل عدد من الأشخاص الذين لديهم حساسية من بعض المعادن يسألون عما إذا كان الذهب يسبب حساسية للجلد أم لا.

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتداول الذهب إن الذهب الخالص بطبيعته معدن لا يتفاعل مع الجلد ولا يسبب أي نوع من الحساسية.

وأضافت في تقرير لها، أن هناك عدد من الأشخاص يتعرضون لحساسية جلدية بسبب ارتداء بعض المشغولات مثل الحلقان أو الدبلة وتكون الأعراض على هيئة إحمرار أو حكة في الجلد.

أسباب تحسس البشرة بسبب الذهب

وأوضح أن هذه الحساسية ليست من الذهب نفسه ولكنها حساسية ناتجة عن ارتداء بعض المشغولات الذهبية بسبب الشوائب والمعادن التي يتم إضافتها إليه، مثل النيكل أو المشغولات الموجود فيها نسبة كبيرة من النحاس ولكن ليس بسبب الذهب نفسه.

وأشارت المؤسسة إلى أن الأعراض تختلف باختلاف قابلية الجلد للذهب، لأن هناك بعض الأجسام غير قابلة للذهب، وتظهر الحساسية بسبب عدة أشياء:

- جهاز المناعة يكون حساسًا لبعض المعادن التي تضاف للذهب مثل النيكل والنحاس، أو الحساسية تكون موروثة من الأم.

- تفاعل الذهب مع مكونات مستحضرات التجميل أو المنظفات وهو ما يحفز انتشار حساسية الجلد.

- أثناء صناعة المشغولات بيتم استعمال مادة البوتاس، وعقب ذلك يتم تطهيره وتنظيفه قبل الاستخدام، ولكن في بعض الأحيان من الممكن عدم التطهير بدقة من الصايغ، وهو ما قد يسبب حساسية للجلد.

- ارتداء الذهب الصيني لأنه خليط من مجموعة من المعادن مثل الرصاص والنحاس والقصدير الضارة للجلد، فارتداء الشخص الذهب الصيني يكون أكثر عرضة لحساسية الذهب.

- في بعض الأحيان إذا كان الذهب مستعملا فمن الممكن انتقال عدوى جلدية من شخص لآخر، بسبب عدم تنظيفه وتطهيره قبل بيعه مرة ثانية.

أعراض الحساسية

وأوضح التقرير أن أعراض الحساسية تكون على هيئة (حكة، إحمرار، تورم، طفح جلدي)، ولكنها غير منتشرة ويتعرض لها واحد من بين عشرة أشخاص، وفي حالة ظهور أي نوع من الأعراض يتم خلع المشغولات وزيارة طبيب جلدية، وبعد العلاج من الحساسية يجب تجنب لبس المشغولات منخفضة العيار التي فيها نسب عالية من المعادن المضافة للذهب والشوائب.