أماكن مستشفيات إجراء الكشف الطبي للمسافرين إلى الحج.. والرسوم المقررة

بدأت وزارة الصحة والسكان، في بدء تلقي طلبات حجاج القرعة، وذكرت أبرز أماكن إجراء الكشف الطبي للمسافرين للحج، من أجل الذهاب إلى المملكة العربية السعودية.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن إجراء الكشف الطبي للمسافرين للحج.

أماكن إجراء الكشف الطبي للمسافرين للحج

مستشفى القاهرة الجديدة

مستشفى الشروق المركزي

مستشفى منشية البكري

مستشفى البدرشين المركزي

مستشفى الواحات البحرية

مستشفى العياط المركزي

مستشفى إمبابة

مستشفى الصف المركزي

مستشفى أم المصريين العام

مستشفى الشيخ زايد المركزي

مستشفى 6 أكتوبر المركزي

معهد القلب القومي

المعهد القومي للكبد والأمراض المتوطنة

مستشفى العجوزة التخصصي

اللجنة الطبية بالدقي

اللجنة الطبية بالهرم

مستشفى الواحات البحرية

مستشفى البدرشين المركزي

مستشفى منشأة القناطر

مستشفى التحرير العام

والتحاليل المطلوبة قبل السفر للحج هي كما يلي، وفقا لما كشفته وزارة الصحة والسكان:

1- صورة دم كاملة

2- تحليل وظائف كبد

3- تحليل وظائف كلى

4- أشعة على الصدر

وتصل قيمة رسوم الكشف الطبي للحج بالمستشفيات والمراكز الطبية إلى نحو 500 جنيه، وبعدها يجرى إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج الكشف الطبي من خلال رابط شبكي بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة.