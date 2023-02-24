وزير الإسكان يُصدر قرارين بإزالة مخالفات بناء في «بدر» والساحل الشمالي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازي تنمية «مدينة بدر - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي».

إزالة مخالفات بناء بمدينة بدر والساحل الشمالي الغربي

وأكد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على إزالى مخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض بنشاط صناعي بالمنطقة الصناعية الخامسة بالحي الصناعي بمدينة بدر، والمتمثلة في بناء عنبر ومبنى إداري دون ترخيص بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، ومخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بقرية سياحية واقعة بحري طريق إسكندرية مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من «دور أرضي + دور أول»، بمساحة حوالي 770 مترا، وذلك بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

تنفيذ قرارات الإزالة

وطبقاً للقرارات يتولى جهازا تنمية «مدينة بدر- القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي»، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ قرارات الإزالة.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، أعلنت انقطاع المياه عن حي الزمالك، وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه بميدان عبدالمنعم رياض، أسفل كوبري السادس من أكتوبر مباشرة.

الشركة توفر سيارات مياه توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة

وكانت الشركة أهابت بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية والمباني الخدمية، توفير كافة احتياجاتهم من المياه مؤكدة أنها ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، عبر الخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس اب على رقم، 01206665125، ومعلنة اعتذارها للمواطنين عن هذا العطل الفني، غير المقصود.