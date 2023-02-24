«غرفة السياحة»: أعداد المعتمرين المصريين ستتجاوز 500 ألف هذا العام

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام ستتجاوز حاجز الـ 500 ألف معتمر، لافتا إلى أن عدد المعتمرين منذ بداية الموسم أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغت أكثر من 320 ألف معتمر.

وتابع: «الفترة الباقية من موسم العمرة الحالي وهي شهري شعبان الجاري ورمضان المقبل ستشهد سفر أكثر من 200 ألف معتمر خاصة أنه لم يتم تحديد سقف عددي للمعتمرين المصريين خلال هذا الشهران".

أعداد المعتمرين جاءت مفاجئة هذا العام

وأضاف عزت، لـ«الوطن»، أن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام جاءت مفاجئة، موضحا أن غالبية شركات السياحة توقعت بداية موسم العمرة الجاري أن تكون أعداد المعتمرين المصريين هذا العام أقل بكثير مما هي عليها الآن وذلك بسبب الاعتبارات الاقتصادية للأسر المصرية إضافة إلى تعدد تأشيرات السفر للسعودية التي تسمح بأداء العمرة والتي حصل عليها عشرات الآلاف من المصريين.

برامج العمرة الاقتصادية

وأشار أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلى أن غالبية المصريين الذين سافروا لأداء العمرة منذ بداية الرحلات في 5 أكتوبر الماضي وحتى الآن اختاروا البرامج الاقتصادية وذلك لملائمة أسعارها للشريحة الكبرى التي تسافر للعمرة، إضافة إلى جودة خدماتها، موضحا أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي يبلغ مدتها نحو 15 يوما خلال الشهور الـ 4 الماضية تراوحت ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه.

وأوضح عزت أن هناك إقبال جيد من المواطنين المصريين للسفر للعمرة خلال شهري شعبان الجاري ورمضان المقبل، لافتا إلى أن برامج عمرة شهر رمضان تحظى بإقبال أكبر من المواطنين بالمقارنة بعمرة شهر شعبان، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة أعلنت أن مدة برنامج العمرة المستوى الاقتصادي خلال شهر رمضان قد تقترب من شهر.

وكان أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا قد أكد في تصريح سابق لـ «الوطن»، أن أسعار عمرة شهر رمضان ستبدأ من 48 ألف جنيه.