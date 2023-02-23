عاجل.. إصابة 14 راكبا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أصيب 14 راكبا بكسور وسحجات وجروح قطعية، صباح اليوم، في انقلاب سيارة ميكروباص تجاه مدينة قنا على الطريق الصحراوي الغربي أمام عمائر ساويرس، ونُقل المصابون إلى المستشفى.

حادث على الطريق الصحراوي الغربي في قنا

وتلقى مرفق إسعاف قنا، منذ قليل، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام عمائر ساويرس بالقرب من مدخل مدينة قنا، وأسفر عن إصابة 14 راكبًا.

نقل المصابين في حادث قنا

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى قنا العام؛ لتلقي العلاج اللازم لهم.

وجرى عدل السيارة الميكروباص التي كانت قادمة من موقف نجع حمادي إلى مدينة قنا، عن طريق الونش، ونقل المصابين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلب تقرير من مرور قنا حول أسباب الحادث.