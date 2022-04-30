«حياة كريمة» تدعم جمعية «من أحياها» لمساعدة المدارس في المناطق المهمشة

دعمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جمعية «من أحياها»، في حلقة اليوم من البرنامج التليفزيوني «حياة كريمة»، الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، على قناة dmc، حيث تبرعت بمبلغ مالي لسد احتياجات بعض الطلاب.

جمعية من أحياها، مشهرة وتتبع الشؤون الاجتماعية وتستهدف بناء المدارس في المناطق المهمشة، وهناك مدارس تتبع الجمعية مهتمة بالتعليم المجتمعي، بواقع مدرستين حتى الآن، وتخدمان 250 تلميذا وتلميذة بالمجان.

وتوفر مدارس الجمعية للتلاميذ الزي الموحد وحقيبة المدرسة والأدوات المدرسية والكتب المدرسية، وفي التعليم المجتمعي تقبل الجمعية مرحلتين، الأولى هي المتسربين من التعليم من سن 9 إلى 14 سنة، والمرحلة الثانية من سن 6 سنوات، وكل ذلك معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تدشين الجمعية

شيماء طنطاوي هي المدير التنفيذي للجمعية في عام 2007، وتواجدت في العياط في عام 2015، وبدأت بأنشطة للتلاميذ بعد الفترة الدراسية لتطوير مهاراتهم الذاتية، بعد ذلك وقعت حادثتي وفاة مؤسفتين للأطفال وهم ينتقلون إلى مدارسهم، وهو ما جعل الجمعية تفكر في بناء مدرسة تساعد الأطفال على عدم التنقل مسافات بعيدة وتجنبهم المخاطر.

التوسع في المدارس

وتعمل الجمعية على التوسع في المدارس لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب بسبب وجود ضغط كبير على التقديم في بداية العام الدراسي، وأكد أحد مسؤولي الجمعية أن أكثر عقبة في عملها، هو التكلفة الكبيرة لبناء المدارس، حيث تعتمد على التبرعات والمساعدات المادية لبناء المدارس والإنفاق على التلاميذ وصرف وجبات غذائية لهم.