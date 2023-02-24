«ضرب نار» يعيد نجاح ثنائية ياسمين عبد العزيز والعوضي في رمضان 2023

في توليفة مميزة يعيد السباق الرمضاني لعام 2023 ثنائية الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي مجددا من خلال مسلسل «ضرب نار» بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا من قبل في عدة أعمال درامية كان آخرها مسلسل «اللي ملوش كبير» 2021.

ثنائية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ضرب نار

يشهد مسلسل ضرب نار ثنائية مميزة مجددا من خلال قصة حب مشحونة بالعديد من الصعاب والكثير من الأحداث المشوقة بين «جابر الكوماندا» ابن سوهاج الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، و«مهرة» بنت شبرا الفتاة المكافحة التي تواجه العديد من المشاكل في حياتها وتجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

مسلسل ضرب نار قصة مملوءة بالصعاب

وتنتمي أحداث مسلسل ضرب نار إلى الدراما الشعبية الصعيدية في إطار رومانسي ومغامرات تشهدها الأحداث لتجعل العمل مليئًا بالتشويق والإثارة من خلال ثنائية جابر الكوماندا ومهرة.

ويشارك في مسلسل ضرب نار عدد كبير من النجوم من بينهم إيمان السيد وبدرية طلبة وسهير المرشدي وماجد المصري وهدى الإتربي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

وكان الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي اجتمعا سويًا من قبل في مسلسل «إللي ملوش كبير» الذي تم تقديمه في السباق الرمضاني لعام 2021 بمشاركة عدد من الفنانين من بينهم خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

الجدير بالذكر أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قدما معا مسلسل «لآخر نفس» في عام 2019 بجانب عدد آخر من الفنانين منهم فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني ومراد مكرم.