«أستاذ فيروسات»: كورونا أصبح فيروسا موسميا.. و«كراكن» آخر المتحورات

قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ الأحياء الدقيقة والفيروسات بالأكاديمية الروسية، إنّ متحور «كراكن»، سيجعل من فيروس كورونا مرض موسمي، مشيرًا إلى أن سرعة انتشاره تفوق أوميكرون، ويمكنه تجاوز الأجهزة المناعية عند الإنسان، مثل المناعة الطبيعية واللقاحات، معقبا: «مينفعش معاه أي نوع من أنواع اللقاحات، يمكننا القول إن هذا آخر متحور وأصبح كورونا مرضا موسميا مثل الانفلونزا».

أعراض كراكن

وأضاف الأفندي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «أعراض كراكن نفس أعراض فيروس الإنفلونزا، ففي كورونا تختفي حاسة الشم وحاسة التذوق، لكن في كراكن فإنهما تتغيران، في كراكن، ممكن يكون الإنسان مش بيحب ياكل أو يشم حاجة ولكن بعد الإصابة بهذا المتحور فإنه يحبها والعكس صحيح».

استخدام جهاز قياس الأكسجين

وتابع أستاذ الاحياء الدقيقة والفيروسات بالأكاديمية الروسية: «في كراكن، يجب أن يتم استخدام جهاز قياس الأكسجين، وإذا كان قياس الأكسجين أكثر من 95 فإن الحالة تكون طبيعية، وإذا كانت أقل من ذلك، يجب أن نذهب إلى طبيب، كما أن نسبة الالتهاب الرئوي ضعيفة جدا، كورونا يسبب سعالا قويا جدا، وهو ما يؤدي إلى الالتهاب الرئوي، الذي ينتج عن نقص الأكسجين».