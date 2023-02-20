وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان منفذ أهلا رمضان بمدينة نصر غدا

يفتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غد منفذا جديدا من منافذ أهلا رمضان بالحي السابع بمدينة نصر ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم محافظة القاهرة بإقامتها في كافة أنحاء العاصمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في فتح منافذ أهلا رمضان، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

افتتاح منافذ للسلع

وتشهد محافظة القاهرة خلال الأيام الماضية افتتاح منافذ للسلع بشكل يومي في مختلف الأحياء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بسعر مناسب وتستمر المنافذ والمعارض حتى نهاية شهر رمضان حتي تكون السلع في متناول المواطن، وذلك في إطار خطة الدولة لمحاربة الاحتكار والغش التجاري أو محاولات التلاعب في الأسعار.