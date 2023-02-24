دولة أوروبية يصوم أهلها أطول عدد ساعات في رمضان.. أكثر من 22 ساعة يوميا

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يواجه أبناء الجالية المسلمة، في فنلندا أطول ساعات الصيام في العالم والتي تصل إلى أكثر من 20 ساعة، في البلد و التي تعد إحدى الدول الاسكندنافية، وتقبع في أقاصي المناطق الشمالية من قارة أوروبا.

ويبلغ عدد المسلمين في فنلندا نحو 100 ألف نسمة من عدد السكان الأساسي والبالغ عددهم 5 ملايين نسمة، فهم يمثلون، نسبة 2 ٪ فقط من السكان.

عدد ساعات الصيام في روسيا يبلغ 20 ساعة

ويصل عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك في فنلندا هذا العام تحديدا إلى أكثر من 22 ساعة، بينما يصوم مسلمو العاصمة هلسنكي نحو 22 ساعة و13 دقيقة، وهذه تعد واحدة من أقل معدل ساعات الصيام في فنلندا، ونظرا لوقوع العاصمة الفنلندية هلسنكي في جهة الجنوب، بالإضافة إلى أن فنلندا تعد من أكثر الدول في عدد ساعات الصيام، والتي تبلغ فيها ساعات الصيام 23 ساعة و5 دقائق، ومن بعدها تأتي السويد ومن ثم النرويج، وروسيا التي يصل عدد ساعات الصيام فيها 20 ساعة و45 دقيقة.

ثلث المسلمون في فنلندا يعشون في العاصمة هلسنكي

والنسبة الأكبر من المسلمين في فنلندا يعيشون في العاصمة هلسنكسي وهم حوالي الثلث ، و الباقون يقيمون في تامبيري ، و توركو واولو و هي أكبر ثلاث مدن في فنلندا بعد هلسنكي ، و الأخيرة توجد في الشمال على مقربة من الدائرة القطبية الشمالية.

ويعتبر مسجد هلسنكي أكبر مساجد فنلندا ، و هناك مسجد اصغر في تامبيري حيث يعيش 150 مسلما.