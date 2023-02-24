«باقي كم يوم علي رمضان؟».. اعرف موعد أول أيام شهر الصوم

تهل علينا اليوم، أول جمعة من شهر شعبان الكريم، الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، ويستقبله المسلمون بحفاوة شديدة وإخلاص في الطاعات، وزيادة في العبادات مثل الصوم وقيام الليل، لما له من فضل عظيم.

موعد شهر رمضان

ومع حلول شهر شعبان كل عام، يتساءل المسلمون: «باقي كم يوم علي رمضان؟»، ومتى سننعم بعبادة الصوم طوال شهر كامل، ويبدأون في البحث عن موعد أول أيام شهر رمضان هجريا وميلاديا، لوضع الخطط وجدولهم اليومي بناء على بداية الشهر.

وفي أول جمعة من شهر شعبان، ترصد «الوطن» بداية شهر رمضان الكريم:

باقي كم يوم علي رمضان؟

ويوافق أول أيام شهر رمضان، يوم الخميس 23 مارس المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية، وبذلك يبدأ العد التنازلي لشهر الصيام عام 2023، وبما إن اليوم هو الرابع من شهر شعبان و24 من فبراير، فيتبقى نحو 26 يوما على رمضان.

ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس 20 أبريل المقبل هو آخر أيام شهر الصيام، ورغم ذلك تبقى الكلمة الأخيرة والنهائية لرؤية دار الإفتاء الشرعية لهلال الشهر، والتي تؤكد ما إن كان الشهر سيأتي كاملا أم ناقصا وما هو موعد عيد الفطر المبارك.