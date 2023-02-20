خبير اقتصادي: الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار السلع لعدة أسباب

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن المؤشرات والقرارات الحكومية تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا ولو نسبيا في الأسعار خاصة أسعار السلع الغذائية، والسلع الاستراتيجية.

هل تنخفض أسعار السلع الغذائية قبل رمضان؟

أوضح أن الإفراجات المتتالية للبضائع المتراكمة في المواني حتى يجرى الانتهاء منها، إضافة إلى عودة عمليات الاستيراد بمستندات التحصيل، إضافة إلى المعارض التي تقيمها الدولة في أنحاء المحافظات بكل مراكزها ومدنها كمعارض «أهلا رمضان» ومبادرة «كلنا واحد» التي تقيمها وزارة الداخلية، وتقدم تخفيضات كبيرة على السلع الغذائية تزيد عن 25%، مشيرا إلى أن كل هذا يشير إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القادمة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار غراب، إلى أن استمرار الإفراج عن البضائع بالمواني يؤدي لتوافر المواد الخام خاصة المتعلقة بقطاع السلع الغذائية، هذا بالاضافة إلى بدء الأشقاء الأقباط الصوم الكبير بداية من 20 فبراير الجاري، سيقلل من الطلب على اللحوم الحمراء و الدواجن، إضافة إلى أن توافر الأعلاف سيظهر أثره في الدورة القادمة قبل شهر رمضان والذي من المتوقع أن يؤدي لخفض أسعار الدواجن بنسبة ما.

هذا بالإضافة لقرار رئيس الوزراء بإعفاء مزارع الدواجن من الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات، والذي سيعود بالنفع على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي خفض سعر الدواجن.

تابع أن بعض الخضروات بالفعل شهدت انخفاضا خلال الفترة الحالية، وأنه لابد من تقليل الحلقات الوسيطة بين المزارع وتاجر التجزئة لأنها قد تكون سببا في التحكم في السعر أحيانا، موضحا أن الأرز سينخفض سعره أيضا خلال الفترة القادمة، وذلك بالتزامن مع تحرك وزارة التموين وإعلانها عن مناقصة لاستيراد الأرز الشعير، وهذا سيؤدي لزيادة الكميات المطروحة منه في الأسواق وخفض سعره.