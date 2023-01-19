انتعاش أسعار القمح عالميا وتتحرك من أدنى مستوياتها في 15 شهرا

ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو إلى 7.6 دولار للبوشل 27 كيلو تقريبا، لتواصل انتعاشها من أدنى مستوى لها في 15 شهرًا عند 7.3 دولار الذي لامسته في 10 يناير، وسط إشارات على زيادة الطلب على الصادرات من الولايات المتحدة.

ارتفاع المعروض من القمح

وتم فحص 320.4 ألف طن من القمح من قبل وزارة الزراعة الأمريكية للتصدير في الأسبوع المنتهي في 12 يناير، بزيادة 53% عن أرقام الأسبوع السابق.

ومع ذلك، أدى ارتفاع المعروض من كبار المنتجين إلى انخفاض أسعار عقود القمح الآجلة بنسبة 4% منذ بداية العام حتى الوقت الحالي.

وقامت شركة البحوث الصناعية «سوفكون»، بمراجعة توقعات الشحن لروسيا، المصدر الرئيسي في العالم، بالزيادة بمقدار 200 ألف طن إلى 44.1 مليون في عام التسويق الحالي وسط حصاد قياسي ومخزونات قياسية في البلاد أيضًا، توقع مصدر رئيسي آخر أستراليا أن يصل محصوله التاريخي إلى 42 مليون طن في عام التسويق الحالي.

بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس»، من المتوقع تداول القمح عند 771.94 دولار للبوشل بنهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 861.32 في غضون 12 شهرًا.

أعلى مستوى على الإطلاق للأسعار

تاريخياً، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1350 في مارس من عام 2022، مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين مع تزايد المخاوف من نقص الإمدادات العالمية.

تضم قائمة أكبر منتجي القمح كل من الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا.