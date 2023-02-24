شروط إنشاء ميني ماركت داخل محطات الوقود.. يسمح بإعداد وجبات ومشروبات

حدد قانون المحال العامة الاشتراطات الخاصة بالسماح بتشغيل مينى ماركت داخل محطات الوقود، مع إمكانية إعداد وتقديم الوجبات السريعة والمشروبات بمختلف أنواعها، سواء باردة أو ساخنة.

شروط تشغيل ميني ماركت بمحطات الوقود

- يسمح بإضافة نشاط إعداد وتقديم وجبات سريعة ساخنة ومثلجات ومشروبات فى مبنى المينى ماركت بمحطات تمويل وخدمة السيارات، سواء كانت المحطة تعمل بالغاز الطبيعى أو الغاز والوقود السائل من بنزين وسولار، باستخدام معدات تعمل بالكهرباء.

- عدم السماح باستخدام أى أجهزة ينتج عنها لهب مكشوف، وعدم استخدام وسائل للتسخين بخلاف الميكروويف.

إعداد الوجبات الجاهزة

- نشاط إعداد الوجبات الجاهزة، يقتصر على تسخينها بالميكروويف، ولا يشمل إعداد هذه الوجبا التي تحتاج إلى التجهيز على النيران.

- يجب أن تكون جميع الوصلات الكهربائية مطابقة للأصول الفنية، وأن تكون الأجهزة الكهربائية مؤمنة تلقائيا بقواطع أوتوماتيكية للتيار الكهربائى، وأن تكون متصلة بالأرض.

- يجب أن يكون اتصال الأجهزة الكهربائية بمصدر التيار الكهربائى بواسطة مفاتيح من النوع المحكم، الذى لا تتسرب إليه الغازات، ويحذر التوصيل بأسلوب الفيشة والبريزة.

مواد غير قابلة للاشتعال

- أن يكون المينى ماركت مقام من مواد غير قابلة للاشتعال.

- ألا يتسبب وضع المينى ماركت ومداخله، فى إعاقة المداخل والمخارج للمحطة أو تقليل اتساعها عن الحد اللازم، لتحقيق مناورة سلمية للسيارات داخل المحطة.

- ألا يمر طريق الوصول للمينى ماركت، بفتحات الملء لخزانات الوقود السائل.

وسائل أمان بالميني ماركت بمحطات الوقود

- توافر وسائل الأمان ما بين المينى ماركت:

- 5 أمتار من أى فتحة ملء صهاريج الوقود السائل الموجودة تحت سطح الأرض.

- مسافة 4 أمتار من موزع الوقود السائل.

- مسافة 4 أمتار من موزع الغاز الطبيعى.

- مسافة 3 أمتار من ضاغط الغاز الطبيعى.

- مسافة 8 أمتار من حاويات الغاز الطبيعى، إذا كانت غير مزودة بالتبريد التلقائى.

- مسافة 5 أمتار من حاويات الغاز الطبيعى، إذا كانت غير مزودة بتبريد تلقائى.

- حظر التدخين بالمينى ماركت، وعلى المسار الموصل إليه داخل المحطة.

- وضع أجهزة التكييف فى مبنى المينى ماركت، بحيث لايتجه الهواء الراجع فى اتجاه معدات المحطة، وفق قانون المحال العامة.