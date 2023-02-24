ما سبب كثرة الزلازل في عام 2023؟.. عوامل طبيعية وتدخلات بشرية

أصبحت الزلزال هي الموضوع الأكثر اهتماما خلال الأيام الماضية، بسبب كثرة حدوثها وتكرارها، خاصة زلزال شرق المتوسط الذي حدث في سوريا وتركيا يوم 6 فبراير الماضي، ليثار تساءل عن ما سبب كثرة الزلازل في عام 2023؟.

ما سبب كثرة الزلازل في عام 2023؟

ويعتقد البعض أن سؤال ما سبب كثيرة الزلازل في عام 2023؟، إجابته أنها تحدث بفعل فاعل وليس من الطبيعة، وهناك من يقف وراء كل ذلك لأجل مصلحة ما أو زيادة النفوذ.

وعلى عكس الاعتقاد السابق، فالزلازل ظاهرة طبيعية وتحدث نتيجة اضطراب في توازن طبقات الأرض نتيجة انتقال كميات كبيرة من الرسوبيات على فترات طويلة من الزمن على مساحة من الأرض، وزيادة الثقل على تلك المنطقة التي تنخفض عن مستواها السابق ما يتسبب في حدوث اختلال بمستوى الطبقات الأخرى، فتتحرك طبقات من القشرة الأرضية ويحدث الزلزال.

كما تحدث الزلازل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في جوف الأرض وانصهار العديد من العناصر المكونة من طبقات صخرية، وتآكل مساحات معينة من الطبقات الصخرية إذ تبدأ هذه الطبقات بالحركة تلقائيا وينتج بعد ذلك الزلزال، حسب مجلة «ساينس» التابعة للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم.

وعلى جانب آخر، تحدث الزلازل بفعل الأنشطة البشرية، مثل حفر الألغام وإزالة الصخور وعمليات التعدين وضخ السوائل وحفر السدود واستخراج الوقود الأحفوري من باطن الأرض، فضلا عن كثرة آبار النفط.

طرق الحماية عند وقوع الزلزال

عند حدوث الزلزال علي الشخص أن يتمالك أعصابه ويتوجهإلى مكان مفتوح خارج المبنى، وعليه استخدام السلالم بدلا من المصاعد الكهربائية (الأسانسير) بسبب تعرضه للسقوط والتعطل، ويكون في مكانٍ خالٍ من المباني والأشجار وأعمدة الكهرباء والجسور.