انقطاع الكهرباء في المنصورة يومي السبت والأحد.. خريطة المواعيد

أعلنت محافظ الدقهلية، عن انقطاع الكهرباء يومي السبت والأحد عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لمدة 3 ساعات من الـ6 صباحا حتى 9 صباحا من ذات اليوم، على مدار اليومين لإجراء أعمال الصيانة الشاملة وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية نطاق المناطق المتأثرة بالانقطاع اتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

انقطاع الكهرباء يوم السبت بمدينة المنصورة

وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، أن التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأن انقطاع الكهرباء في المنصورة ينتج عنها تأثر بعض المناطق خلال يوم السبت 25 فبراير، وتشمل مناطق شارع عبد السلام عارف من كوبري المرور حتى مشحمة الزهراء ومدينة السلام وعزبة عقل وأمام وخلف المستشفى الدولي ومجمع المحاكم.

أماكن انقطاع الكهرباء يوم الأحد في مدينة المنصورة

وذكرت أن أعمال الصيانة تستكمل يوم الإثنين 27 فبراير وتتأثر بعض المناطق بانقطاع الكهرباء بمدينة المنصورة وتشمل مناطق الهدي والنور ومنطقة مجمع المحاكم ومنطقة ترعة المنصورية من جهاز شئون البيئة حتى مشحمة الزهراء وعزبة الشال وشارع الدراسات ومنطقة مصر للطيران وجزء من شارع الجيش.

ونسق كل من: المحاسب سيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، للتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لقيام فرق الصيانة التابعة للشركة بهندسة الكهرباء المختصة بسرعة إنهاء أعمال الصيانة وفقا للبرنامج الزمني المعلن عنه خلال اليومين وعودة التيار الكهربي لكافة المناطق.