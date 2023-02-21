ماذا تفعل في حال انقطاع التيار؟.. «الكهرباء» تقدم عددا من النصائح

كشفت السلامة والصحة المهنية بهندسة التحرير «بدر» التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الطقس والحوادث والعواصف يمكن أن تقوم بتعطيل الكهرباء في بعض الأحيان تومض الكهرباء للحظات ثم تعود، لافتا إلى أنه يمكن أن يتسبب التلف الشديد في خطوط الكهرباء وشبكة الكهرباء في انقطاع التيارالكهربائي لأيام أو حتى أسابيع.

لا تُصب بالذعر بل تحقق فقد تكون المشكلة داخل منزلك

وقدمت السلامة والصحة المهنية بهندسة التحرير عددا من النصائح للمواطنين أنه في حال انقطاع التيار لا تُصب بالذعر بل تحقق، ما إذا كان جيرانك لا يزال لديهم كهرباء وإذا كان الأمر كذلك فقد تكون المشكلة داخل منزلك.

إعادة ضبط قاطع الدائرة الكهربائية

وطالبت عبر المنشور أن يتحقق المواطن من الصمامات الرئيسية أو قواطع الدائرة الكهربائية لمعرفة ما إذا كانت قد انفجرت أو تعثرت، لافتا إلى أنه يمكن أن يؤدي استبدال المصهر أو إعادة ضبط قاطع الدائرة الكهربائية إلى استعادة الطاقة وإذا لم تكن المشكلة كذلك فاتصل بفني الكهرباء وقم بفصل الأجهزة التي تحتوي على مكونات إلكترونية، مثل أجهزة الميكروويف والتلفاز وأجهزة الكمبيوتر.

فصل الأجهزة سيساعد في القضاء على الأضرار

وأشارت السلامة والصحة المهنية بهندسة التحرير «بدر» إلى أن قيام المواطن بفصل الأجهزة سيساعد في القضاء على الأضرار التي لحقت بأجهزتك بسبب زيادة الطاقة عند استعادة الطاقة ثم انتظر بضع دقائق قبل تشغيل هذه الأجهزة عند استعادة الطاقة وسيؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على النظام الكهربائي لمزود الكهرباء.

لا تقترب أبدًا من خطوط الكهرباء المعطلة

وطالبت المواطن ألا يقترب أبدًا من خطوط الكهرباء المعطلة ودع الأشخاص المؤهلين من مزود الكهرباء يتعاملون مع هذه المواقف، لافتا إلى أنه للمساعدة في إدارة الأزمة، احتفظ بإمدادات كافية من العناصر التالية في جميع الأوقات ويجب حفظها في مكان بارد وجاف ويجب على جميع أفراد الأسرة معرفة مكان العثور عليها «كشافات تعمل بالشحن - راديو يعمل بالبطارية - شموع - بطاريات إضافية للمصابيح والراديو- مستلزمات الإسعافات الأولية الأساسية - كمية قليلة من مياه الشرب والطعام - لوازم الأطفال إذا كان هناك طفل في المنزل».