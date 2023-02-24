عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا.. وتحذيرات للسكان من موجة برودة غير مسبوقة

أعلنت السلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن هناك عاصفة ثلجية ستضرب أجزاء من جنوب الولاية الأمريكية، ومن المتوقع أن تستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل، وأصدرت تحذيرات لـ 50 مليون شخص من السكان استعدادا للبرودة غير المعتادة، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي».

عاصفة ثلجية في أمريكا.. إخلاء 4 مناطق بمقاطعة فينتورا

ويتوقع خبراء أن العاصفة الثلجية التي ستضرب أمريكا سيتساقط فيها أمطار غزيرة وثلوج بشكل غير مسبوق وقد تصل سرعة الرياح إلى 97 كيلومترا في الساعة، وصدرت تحذيرات بإخلاء 4 مناطق في مقاطعة فينتورا.

ويذكر أن كاليفورنيا تتعافي من أضرار عاصفة ثلجية شديدة سابقة، تسببت في إنهاك خدمات الطوارئ في خليج الولاية التي تقوم بالإبلاغ عن سقوط أشجار أو تقطع في أسلاك الكهرباء عن طريق المكلمات باستمرار، ولم تشهد أمريكا ذلك الحدث منذ عام 1989، بحسب ما ذكرته خدمة الأرصاد الجوية.

إلغاء نحو 1300 رحلة جوية بسبب العاصفة الثلجية

وبسبب العاصفة الشتوية التي اجتاحت أمريكا، أُجبرت مئات المدارس على الإغلاق، وجرى إلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية، وتأخير نحو 2030 رحلة جوية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن الطقس العاصف فوق الغرب الأوسط والبحيرات العظمى كان ينحسر، ومن المتوقع اليوم، أن تنتقل درجات الحرارة الباردة إلى الشمال الشرقي.