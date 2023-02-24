رانيا علواني لقناة الحياة: شغلت مناصب إدارية في الأهلي بعمر 26 عاما

قالت السباحة العالمية رانيا علواني، إن والدها هو الخط العريض في حياتها، وكان رياضيا وطبيبا، وجدها كان لاعب كرة قدم في المنتخب وتولى رئاسة اتحاد الكرة.

كنت إدارية في الأهلي بعمر 26 عاما

وأضافت رانيا علواني خلال استضافتها مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامج «بالخط العريض» على قناة «الحياة»: «درست إدارة رياضية عبر (فيفا)، وكنت إدارية في الأهلي بعمر 26 عاما».

وأوضحت رانيا علواني: «كنت لا أقرأ الجرائد وأمي كانت تحفظ موضوعاتي الصحفية، كما أنني لعبت التنس وكان يتطلب وقتا كبيرا عكس السباحة».

وتابعت: «الالتزام هو العلاقة بين الطب والسباحة، وكان نفسي أكون جراحة بدلا من نساء وتوليد».

وواصلت رانيا علواني: «من حق أي مريضة تختار الولادة قيصريا أو طبيعيا، والأفضل الولادة طبيعيا».

رانيا علواني: ابني يلعب كرة طائرة

واستكملت: «ابني يلعب كرة طائرة وابنتي تلعب الجمباز، والاهتمام بالرياضة يبدأ من نوعية الغذاء والجهد البدنية».

واختتمت رانيا علواني: «أول مثل أعلى كانت شرويد وفاء حافظ السباحة المصرية، كما أنني تعلمت من السباحة والبطولات تقبل الآخر».

يذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على قناة الحياة، يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 8 مساءً، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.