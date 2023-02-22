إصابة 18 سيدة في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيبت 18 سيدة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب انفجار الإطار الخلفي، أمام مصنع تدوير المخلفات، بزمام مركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا.

إصابة 18 سيدة في حادث انقلاب سيارة

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 6781 ن ا د، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مصنع تدوير المخلفات، بمدخل مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، مما أسفر عن إصابة 18 سيدة وهن: «سحر محمد حسن 33 عاما، حنان محمد جمعه 32 عاما، فاطمة نجاح محمود 39 عاما، نادية فوزي كامل 38 عاما، صفية إسماعيل محمد 44 عاما، سامية فتحي هاشم 45 عاما، نعمة ممدوح إسماعيل 29 عاما».

إضافة إلى إصابة «ملك عمرو حسن 14 عاما، هبه عبد الستار جاد الكريم 23 عاما، فاطمة عزت على 30 عاما، عفاف سيد محمد 27 عاما، آيه محمد عبد الكريم 24 عاما، شيماء صلاح الدين أحمد 22 عاما، شقيقتها عصمت 36 عاما، بدرية فتحي فرعلي 50 عاما، نادية أحمد علي 37 عاما، بدرية أحمد فهمي 30 عاما، ملك طه عبد الرازق 14 عاما».

وجميع المصابات يقيمن في مركز ملوي، وجرى نقلهن إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج ونزيف داخلي، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتم التحفظ على السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.