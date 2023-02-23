إصابة سيدة إثر سقوطها من الطابق الثاني في المنيا.. اختل توازنها

أصيبت سيدة في العقد السابع من عمرها بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، باشتباه كسر في العمود الفقري، إثر سقوطها من علو جراء اختلال توازنها.

سقوط سيدة من علو

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من مستشفي المنيا العام بوصول حكمت عبد الحكيم 65 عاماً، مقيمة بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، نتيجة سقوطها من الطابق الثاني.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسؤال المصابة تبين إصابتها إثر سقوطها من علو الطابق الثاني من منزلها، بسبب اختلال توازنها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

إصابة 5 في حادث تصادم

كانت مستشفى سمالوط النموذجي استقبلت عصر اليوم 5 أشخاص، بينهم رضيعة، جميعهم من مركز مغاغة، أصيبوا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق الزراعي مصر أسوان بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وذلك أمام قرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية بقلوصنا، وتم التحفظ علي السيارة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث.