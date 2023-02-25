إصابة 4 أشخاص في اصطدام «ملاكي» بحاجز خرساني على الطريق الدائري

أصيب 4 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ملاكي بحاجز خرساني أعلى الطريق الدائري، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة العامة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بحاجز خرساني أعلى الطريق الدائري دائرة القسم.

على الفور أمر «الشرقاوي» بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي قيادة سائق 21 سنة مصاب بكسر بالفخذ والساق اليسرى، وبرفقته 3 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.