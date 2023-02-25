مصرع سائق في تصادم مقطورة وسيارة نصف نقل بالمنيا

لقي سائق مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة «تريلا»، وأخرى سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «8671 ع ج ف»، نقل بمقطورة رقم «2437 ع ه ق»، و«5942 و د س»، نصف نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، في المنطقة شمال قرية بلنصورة بحوالي 2 كيلو، وتحديدا أمام مركز أبوقرقاص.

السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع رمضان عبد التواب أحمد 27 عاما، سائق، مقيم بإحدى قري محافظة الفيوم.

وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى العام بمدينة المنيا، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث بالطريق الصحراوي، وتسير الحركة المرورية، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.