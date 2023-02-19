أسعار ومنتجات منافذ الزراعة 2023.. عبوة البطاطس 5 كيلو بـ15 جنيها

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمختلف مديرياتها بالمحافظات، أسعار ومنتجات منافذ الزراعة 2023 للعام الجاري وفقا لتوجيهات الدولة، موضحة أن جميع الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية تقل عن مثيلاتها في جميع الأسواق الخارجية بنسب لا تقل عن 30% لجميع أنواع البقوليات و اللحوم والأسماك والفراخ والخضروات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطن اليومية، منوهة بأن جميع المنتجات متوفرة بكل المنافذ بمختلف المحافظات.

أسعار ومنتجات منافذ الزراعة 2023

وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء أسعار ومنتجات منافذ الزراعة 2023 للعام الجاري، وبمختلف المنافذ المتاحة من قبل الوزارة بالمحافظات.

وتأتي أسعار المواد الغذائية التي طرحتها وزارة الزراعة في منافذها، وفقا لتقرير صادر عن الوزارة كالآتي:

- فول بلدي 12.5 جنيه للكيلو.

- الأرز الحبة الرفيعة 12 جنيها.

أسعار اللحوم و الفراخ في منافذ وزارة الزراعة

- البطاطس العبوة 3 كيلو بسعر 9 جنيهات.

- الأرز الحبة الكبيرة 15 جنيها.

- الدقيق سعره إلى 15 جنيهًا.

- لوبيا 500 جرام بسعر 15.5 جنيه.

- كيلو السكر بسعر 18.5 جنيه.

- طبق البيض الأبيض بـ 114 جنيها.

- اللحوم البلدي الطازجة بـ 170جنيها.

- البطاطس العبوة 5 كيلو بـ15 جنيها.

- الفراخ المذبوحة 105.

- كيلو زيت الزيتون إنتاج الوزارة 160 جنيهًا.

- العدس الأصفر 500 جرام بسعر 17 جنيها.

- الفاصوليا 500 جرام بسعر 15.5 جنيه.

- زيت قلية 750 جرام بسعر 35 جنيها.

وتواصل وزارة الزراعة ووزارة التموين التجارة الداخلية من خلال منافذها المختلفة توفير كل المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، تناسب جميع الفئات من المواطنين.