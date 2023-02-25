إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز داخل شقتهم ببني سويف

أصيبت أسرة مكونة من زوجين واثنين من أبنائهما، بحالة اختناق، صباح اليوم السبت، بضيق تنفس، إثر ادعاء استنشاق غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل شقتهم في قرية إبشنا التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إصابة 4 من أسرة واحدة بضيق تنفس في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد استقبال مستشفى بني سويف التخصصي لـ4 من أسرة واحدة مصابين بحالة ضيق تنفس إثر ادعاء تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل شقتهم، الذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

سيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث وهم: «شريف.ر.ظ» 42 سنة، وزوجته «ف.ع.أ» وأبناؤهما «محمود» طالب 15 سنة، و«سلوى» 10سنوات، وجميعهم مصابين بضيق تنفس، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، تحرر المحضر اللازم.

يشار إلى أن محافظة بني سويف شهدت واقعة مأساوية منذ أيام قليلة، بعد وفاة زوجين وابنتيهما اختناقا إثر تسريب غاز بشقتهم في عزبة التحرير بمدينة بني سويف، ووفاة أم وبناتها الثلاث اختناقًا من أدخنة موقد نار للتدفئة بقرية قمبش بمركز ببا جنوب المحافظة.