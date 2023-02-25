«موزيوبوليس» مبادرة شباب الكليات الفنية للتعريف بالمتاحف «في حب مصر»

مصر من أكثر دول العالم امتلاكا للمتاحف المبهرة، والمليئة بالتفاصيل التي تدل على عظمة تاريخها، وأدرك شباب من خريجي كليات الفنون الجميلة والتطبيقية، أهمية نشر المعلومات التاريخية بطريقة مسلية، وتعليم الشباب والأطفال تراث مصر داخل المتاحف، لحثهم على زيارتها والتعمق في حضارتها.

قرر مجموعة من طلبة وخريجي كلية الفنون الجميلة، تربية فنية والفنون التطبيقية، أن يطلقوا مبادرة بعنوان «Museiopolis»، أو«موزيوبوليس»، من أجل ترغيب الشباب في زيارة المتاحف، وشرح المعلومات التاريخية في ثوب من المتعة والترفيه، من خلال الألعاب المختلفة.

ما هو الهدف من مبادرة «موزيوبوليس»؟

تحكي سارة عبد الناصر، إحدى القائمين على المبادرة لـ«الوطن»، عن الهدف الرئيسي لها: «المبادرة أطلقتها إحدى خريجات الكليات الفنية نرمين مصطفى، والهدف منها، هو استخدام الفن في تعريف الناس على التاريخ المصري وتراثه، من خلال الكثير من المعارض التي شاركواا فيها».

ما السبب في تسمية المبادرة بـ«موزيوبوليس»؟

وأضافت «سارة» عن السبب في اختيار الفريق لاسم المبادرة، «موزيوبوليس»، وفقا لها، «هي كلمة إغريقية، وتعني مدينة المتاحف، واخترنا الاسم ده، لإن المتاحف أحيانا بتكون مكان ممل لناس كتير، ويصعب على الناس الاستمتاع بالتفاصيل التاريخية، كما أن الدنيا كلها عبارة عن مدينة من المتاحف، ممكن نحكي عنها في شكل قصص، وننقل للناس تفاصيلها بشكل ممتع».

أهم المعارض التي شارك فيها فريق مبادرة «موزيوبوليس»

وتروي «سارة»، عن المعارض المختلفة التي شاركوا فيها، «شارك الفريق في أكتر من معرض مثل، معرض 200 عام من نور على اكتشاف حجر رشيد، معرض «يوم من الأيام»، بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في متحف الحضارة، والمعرض الأخير «بائع البرتقال» في متحف الفن الإسلامي».

ما التحديات التي واجهت فريق «موزيوبوليس»؟

وتابعت «سارة»، أن التحديات التي واجهت الفريق خلال تدشينه لهذه المبادرة كانت كثيرة وفقا لما جاء في حديثها لـ«الوطن»: «كان من الصعوبات اللي واجهتنا، إننا معندناش جمهور لينا، وكنا بنعتمد على الجمهور الموجود في المتحف».

وأضافت «سارة»، أن تمويل المعارض كانت بتكلفنا كتير، وعددنا في التيم 26 طالب وخريج، فبنجمع من بعض لشراء الخامات والتصميمات الفنية للأطفال، عشان نعرفهم على تراث وتاريخ مصر، وكنا بنصمم ألعاب تعليمية لتسلية الأطفال، وجذبهم لزيارة المتاحف بشكل مستمر».

ما أحلام فريق مبادرة «موزيوبوليس»؟

وقالت «سارة»، في حديثها لـ«الوطن»، «بتمنى إننا نتعرف أكتر، والأهالي تكون عارفة أماكننا، وتيجي لينا الأطفال مخصوص، ونلاقي دعم من المتاحف إننا ندخل ونشارك في المعارض بسهولة».