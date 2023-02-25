كيف يتم تقديم شكوى في حماية المستهلك؟.. اعرف الخطوات

يواصل جهاز حماية المستهلك استقبال شكاوى المواطنين، بعد أن يقدم الشاكي الأوراق والمستندات المطلوبة التي تدعم صحة الشكوى أو التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدته في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديمها.

كل ما تود معرفته عن كيفية تقديم شكوى في حماية المستهلك؟

- رقم الخط الساخن هو 19588.

- يمكن أيضا الاتصال لتقديم أي شكاوى لجهاز حماية المستهلك من واتس آب على رقم «01577779999»

- أتاح جهاز حماية المستهلك إرسال الشكاوى إلكترونياً من خلال الرابط المخصص لذلك.

- أيضًا لمكن لأي مواطن إرسال أي شكوى لجهاز حماية المستهلك من خلال الفاكس على رقم 0233055753

المستندات المطلوبة لتقديم الشكوي

وفي جميع الأحوال يجب إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882

البيانات المطلوبة لتقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة

وفي حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة تحتوي الشكوى على المستندات الأساسية وهي:

- بيانات الشاكي.

- صورة البطاقة.

- الفاتورة.

- الضمان.

- المستندات الإضافية وهي إيصال الصيانة إن وجد.

البيانات المطلوبة لتقديم شكوى للجهاز بشأن السيارات

- يانات الشاكي

- صورة البطاقة

- الفاتورة

- الضمان

- المستندات الإضافية وهي رخصة القيادة الخاصة بالسيارة وإيصالات الصيانة.

تقديم شكوى للجهاز بشأن التسوق الإلكتروني

يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية:

- بيانات الشاكي

- صورة البطاقة

- الفاتورة

- الضمان

- المستندات الإضافية وهي صورة الطلب أو رقم الطلب أو إيصال الشحن.