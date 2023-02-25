بماذا وعد الطاروطي المصلين بعد اختياره لصلاة التراويح بمسجد الحسين؟

استعدت وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك بتجهيز المساجد على مستوى محافظات الجمهورية، ومن أبرز هذه الاستعدادات التي قامت بها الوزارة هو تجهيز كبار القراء داخل مصر لصلوات التراويح في العديد من المساجد وأبرزها مسجد الحسين ومسجد السيدة نفيسة.

وفي هذا السياق، قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، نائب شيخ عموم المقارئ المصرية، والذي كُلف من خلال وزارة الأوقاف بصلاة التراويح داخل مسجد الإمام الحسين في اليوم الثالث من شهر رمضان، إنه سعيد للغاية بتكليف الوزارة، ويعد المصلين بإمتاعهم بصلاة التراويح داخل مسجد الحسين، فضلا عن أنه سيحاول ترتيل القرآن الكريم بشكل يصل من خلاله المصلي إلى حالة من الخشوع والتضرع بين يدي الله، ويسأل الله أن يوفقه في هذا الأمر.

الطاروطي: سنعمل على خلق جيل جديد من القراء المميزين

وتابع نائب شيخ عموم المقاري المصرية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يشكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على تكليفه بصلاة التراويح بمسجد الحسين لليوم الثالث من شهر رمضان قائلا: «أشكر وزير الأوقاف على ثقته الغالية لاختياري نائب شيخ عموم المقاري المصرية وإن شاء الله سأكون عند حسن ظنه، كما أنني سأعمل مع الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، على تأسيس جيل جديد من القراء المميزين لكي تستمر مصر في صدارة دول العالم في تلاوة القرآن الكريم، والمعرفة الكاملة بأحكام التجويد وغيره».

مصر بها العديد من المواهب في تلاوة القرآن

وأوضح الطاروطي أن مصر بلد القرآن الكريم وبها العديد من المواهب والأصوات المميزة داخل جميع محافظات وأقاليم مصر، فضلا عن أنها ما زالت مسيطرة ومهينة في مجال تلاوة القرآن الكريم وستستمر في ذلك بعون الله خلال السنوات المقبلة.

وأكد الطاروطي أن اختيار وزير الأوقاف له لأن يكون أحد أعضاء لجنة النوابغ والمواهب في مصر هو شرف كبير للغاية، موضحا أنه سيعمل برفقه الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على تأسيس جيل جديد من الدعاة والقراء المميزين خلال السنوات المقبلة وذلك في محاولة لتوصيل الدين الإسلامي الوسطي بشكل صحيح دون تشدد أو غيره.