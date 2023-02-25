نقيب الفلاحين: مصر تسعى لإعادة القطن إلى مكانته الطبيعية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار القطن تتراوح ما بين 5400 إلى 6000 جنيه للقنطار، ويختلف السعر حسب الصنف والنوع فيوجد العديد من الأصناف منها جيزة 94، وجيزة 95، وجيزة 97، كما أن الأسعار تختلف في المزادات من مكان لآخر.

دورة القطن تصل لـ 6 أشهر

وأوضح أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك زيادة في أسعار القطن بعدما كانت متدنية، ويزرع القطن ما بين شهري مارس وأبريل ثم يحصد بعد 6 أشهر من زراعته، كما أن مساحة الأرض المزروعة بالقطن هذا العام تقدر بحوالي 350 ألف فدان من نوعي طويل التيلة وفائق التيلة، متوسط إنتاج الفدان 7 قناطير.

وأشار أبو صدام إلى أن هناك توجها من الدولة بزيادة مساحة زراعة القطن بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عودة القطن إلى مكانته الطبيعية، مبيناً أن القطن من الاشجار المهمة في مصر لأنه يوفر الشعر الذي يتم من خلاله صناعة الأنسجة والأقمشة، ويحتاج إلى عمالة كبيرة، ما يعمل على تخفيض نسبة البطالة، بالإضافة إلى أن القطن مفيد للتربة.

وتابع نقيب عام الفلاحين أن الماشية تتغذى على أوراق القطن، وتستخدم بذور القطن في صناعة الزيت مما يعمل على تقليص الفجوة بين إنتاج الزيوت والاستهلاك، ويتم صناعة الأعلاف من الكسبة التي تستخرج من البذور بعد عصرها، كما هناك حجم طلب كبير على القطن المصري، حيث إن معظم إنتاج مصر من القطن يتم تصديره إلى الخارج، لأنه من أجود أنواع الأقطان العالمية، ويتم تصديره إلى الدول الأوروبية.

الدولة بذلت العديد من الجهود لزيادة مساحة الأرض المزروعة بالقطن

وأضاف أبو صدام أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود لزيادة مساحة الأرض المزروعة بالقطن، منها دعم المزارعين والتوعية بفوائد القطن، وتوفير التقاوي الممتازة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة بالخارج، وتطوير المغازل حتى يعود القطن لمكانته الطبيعية لأنه محصول استيراتيجي.