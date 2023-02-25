شعبة الدواجن: سعر الكيلو للمستهلك تراجع من 95 لـ75 جنيها

زفَّت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة خبرا سارا للمواطنين، بشان انخفاض أسعار الدواجن اليوم بنحو 20 جنيها للمستهلك، حيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء من 95 الي 75جنيه بالنسبة للمستهلك .

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، انخفاض أسعار الدواجن البيضاء المحلية من 95 جنيها إلى 75 جنيها من أرض المزرعة خلال تعاملات اليوم السبت، كما انخفض سعر الكتكوت من 30 إلى 15 جنيها، بينما يحتاج البيض لبعض الوقت حتى ينخفض السعر، حيث إن سعر البيض عادل في الوقت الحالي.

دور الدجاج المستورد في خفض الأسعار

وأضاف السيد، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن الدجاج البرازيلي المستورد كان له دور كبير في التأثير على الأسعار وإحداث التوازن في السوق المصرية، حيث استوردت الدولة المصرية كمية دواجن تقدر بحوالي 100 طن مع وجود احتمالية بزيادة هذه الكمية، حسبما قال رئيس شعبة الدواجن بالجيزة.

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة أن الدجاج المستورد ساهم في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، كما أن انخفاض الإنتاج المحلي جاء نتيجة ذبح أمهات الدجاج، ويتم حالياً عمل دورات جديدة للأمهات ولكنها تستغرق ما بين 5 إلى 6 أشهر حتى ترى النور.

المنافذ الحكومية لها دور كبير في السيطرة على الأسعار

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، أن المنافذ الحكومية لها دور كبير في السيطرة على الأسعار وإحداث توازن بالأسواق المحلية، كما أن للمواطن دورا فعالا في السيطرة على الأسعار عن طريق شراء الاحتياجات فقط، لافتاً إلى أنه من المتوقع استقرار أسعار الدواجن حتى نهاية شهر رمضان ثم معاودة الهبوط التدريجي.