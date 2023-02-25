كل ما تود معرفته عن مشروعات ربط الطرق والمحاور بالجيزة

تُنفذ الدولة مجموعة مهمة من مشروعات الطرق والكباري في محافظة الجيزة، لمواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري، الذي ينتج عنه أعباء جسيمة على المواطنين، حيث تبلغ إجمالي أطوال هذه المشروعات 177 كيلومترا ولها دور مهم في الحركة المرورية وحياة المواطنين بصفة عامة، وهو ما كشف عنه الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف في حديثه لـ«الوطن».

محور 26 يوليو

تشمل المشروعات بمحافظة الجيزة، محور 26 يوليو وهو أحد المحاور الرئيسية داخل المحافظة، والذي يربط بين حي المهندسين ومدينة السادس من أكتوبر بطول 29 كيلومتر، ويبدأ الطريق شرقاً من ميدان لبنان بحي المهندسين داخل مدينة الجيزة ويتجه غربًا حتى التقاطع مع طريق الواحات داخل مدينة السادس من أكتوبر، ويتقاطع الطريق مع الطريق الدائري للقاهرة الكبرى، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.

تنفذ الدولة حالياً أعمال تطوير وتوسعة للمحور ويتم العمل عليه حاليا ليكون 8 حارات بدلاً من 4 حارات وذلك من خلال جعل المحور الحالي اتجاه سير واحد فقط مع إقامة محور جديد بالكامل بجوار المحور القائم ليكون اتجاه السير الثاني، وذلك في المسافة من ميدان لبنان وحتى تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكذلك إنشاء وصلات وتقاطعات فرعية للطريق واستحداث منازل ومطالع جديدة لخدمة مواقع جديدة.

محور صفط اللبن

أيضاً إنشاء محور موازي وطولة 12 كيلو ويربط محور 26 يوليو وأبورواش بمنطقة ناهيا والدائري، وإنشاء محور ناهيا بطول 8 كيلو بعدد حارات 4 لكل اتجاه، ومحور صفط اللبن الخمائل، فضلاً عن تنفيذ محور صفط اللبن إلى ميدان الجيزة بطول 5 كيلو، ومحور ترسا والذي يخفف الأعباء المرورية على طريق فيصل والأهرام، ويربط من ميدان الرماية حتى ميدان الجيزة، ومحور الكابلات ويتم تنفيذه بطول 8 كيلو من منطقة البدرشين حتى محور كرداسة وطريق القاهرة - الفيوم بطول 16 كيلو من ميدان الرماية ومنطقة المتحف الكبير باتجاه مدينة الفيوم جنوباً.

ينقل محور اللبيني بطول 20 كيلو المواطنين من طريق 26 يوليو إلى محور ترسا، أيضاً يتم حالياً إنشاء محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري بالتزامن مع توسعاته، ليصبح بديلاً عن الميكروباص لنقل الركاب، ويسهم في اختصار الوقت وتحقيق السلامة والأمان للركاب والحد من الحوادث التي يتسبب بها الميكروباص على الطريق الدائري.

محور تحيا مصر

من أبرز المحاور التي يتم العمل عليها، محور الفريق كمال عامر الجديد وربطه بالطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وهو من أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التى ترتبط بالطريق الدائري، حيث يمثل تنفيذ هذا المحور إضافة كبيرة لإقليم القاهرة الكبرى لما سيحققه من تطوير ملحوظ في انسيابية الحركة المرورية، حيث يمتد من دائري المنيب جنوباً إلى الوراق شمالاً حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، ويشمل المشروع، إنشاء محور حر اتجاهين بعرض «3 – 4م» حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض «2 – 3 م» حارة مرورية فى كل اتجاه، فضلاً عن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

يربط المحور أيضاً عدة محاور رئيسية ببعضها وهى 26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم، بالإضافة إلى شوارع مستشفى الصدر، والثلاثيني، وخاتم المرسلين، ومطار إمبابة، ويربط العديد من الكتل السكنية وهى المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج، كما يسهم المحور في ربط العديد من الشرايين المهمة التي تربط الكتل السكنية على مسار المحور بديلاً عن الطرق القديمة مما يوفر من استهلاك الوقود.

الطريق السياحي بالهرم

ومن ضمن مشروعات الطرق والكباري، إنشاء الطريق السياحي بالهرم بعدد 4 حارات في كل اتجاه، وتبلغ التكلفة الإجمالية للطريق 30 مليون جنيه، حيث يختصر الطريق المسافة للمتجه نحو شرق القاهرة، حيث يعد الطريق السياحي من أبرز وأهم الطرق التي تربط بين حدائق الأهرام وأكتوبر وطريق الفيوم بدائري المنيب والمعادي، ومدينة نصر، والتجمع، والمطار، أيضاً محور عمرو بن العاص الرابط بين الدائري الشمالي بالجنوبي مرورًا بأعلى شوارع العروبة والمحولات والهرم والمطبعة وفيصل، لتقليص زمن الرحلة وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين بمحافظة الجيزة، ويبلغ طول محور عمرو بن العاص حوالي 4.3 كيلومترات، وينقسم المحور إلى اتجاهين في كل اتجاه 3 حارات مرورية، وبعرض 11 مترًا في كل اتجاه، ويبلغ إجمالي حارات المحور وطريقي الخدمة 12 حارة، ويربط محوري العروبة وأنور السادات «ترسا سابقاً»، كما يقطع محور عمرو بن العاص شارعي الهرم وفيصل بمنطقة المطبعة.