«شعبة البقالة»: معروض كبير من التمور في السوق ويفضل الشراء قدر الحاجة

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار التمور متفاوتة حسب النوع، حيث يوجد العديد من الأنواع، ولكن الأسعار تتراواح مابين 20 إلى 40 جنيها، كما أن هناك معروضا كبيرا من التمور في السوق المصري، والأفضل شراء الاحتياجات فقط لأن أسعار البلح تبدأ في الانهيار بعد منتصف رمضان.

أسعار التمور

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار التمر تشهد حالة من الارتفاع الطفيف نتيجة تزايد حجم الطلب المحلي بشكل كبير مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتتراوح أسعار التمور مابين 25 إلى 35 جنيها للكيلو، كما أن لدى التجار مخزون كبير من التمور استعداداً لرمضان.

نقيب الفلاحين: لدينا اكتفاء ذاتي من التمور

وأوضح أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك العديد من أنواع النخيل المزروعة، خاصة ذات السعر المرتفع والقابلة للتصدير، مثل نخل البارحي والمجدول والأصناف العالية القيمة الغذائية، حيث يوجد في مصر حوالي 15 مليون نخلة، كما أن هناك توجه من الدولة بزيادة أعداد النخيل الموجودة، منها المشروع القومي لزراعة مليون نخلة.

وأضاف أبو صدام أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من التمور، كما تقوم مصر بتصدير التمور للعديد من الدول الأوروبية والعربية، ويتوقف الاستيراد على بعض الأنواع غير الموجودة في مصر، مبيناً أنه من المتوقع ارتفاع السعر قليلا مع دخول رمضان، لأن الأسعار في مصر تتوقف علي العرض والطلب.