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صحة القليوبية: انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة السبت المقبل على مرحلتين

كتب:

حسن صالح
07:00 م | الخميس 23 فبراير 2023
حملات من حقك تنظمي لتنظيم الأسرة

حملات من حقك تنظمي لتنظيم الأسرة

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية انتهاء الاستعدادات لإطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث تنطلق الحملة السبت المقبل على مرحلتين.

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أنه من المقرر أن  تنطلق السبت 25 فبراير الجاري الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «من حقك تنظمي»، التي تُطلقها إدارة تنظيم الأسرة بمحافظة القليوبية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبناء على توجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وبتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

أوضح البيان أن الحملة تنطلق تحت إشراف الدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية وبالعيادات المتنقلة.

مواعيد حملة من حقك تنظمي بالقليوبية 

أشار البيان أن الحملة تبدأ فعالياتها السبت المقبل 25 فبراير الجاري حتي 8 مارس المقبل على مرحلتين ويتم الكشف وصرف جميع الوسائل بالمجان.

خريطة مراحل حملة من حقك تنظمي بالقليوبية 

أوضح البيان أن حملة من حقك تنظمي تنطلق كالتالي :

تبدأ المرحلة الأولى اعتباراً من السبت 25 فبراير الجاري حتى 1 مارس المقبل بالإدارات الصحية :

بنها

كفر شكر

قها 

الخانكة

شبرا شرق

والقناطر الخيرية 

كما تبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من 4 مارس المقبل حتى 8 مارس المقبل بالإدارات الصحية :

طوخ 

قليوب 

العبور

شبرا غرب

شبين القناطر 

ويتم تقديم الخدمات بالمجان بجانب التوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

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بقلم حسن صالح