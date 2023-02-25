الحياة الآن.. مباشر: الانتهاء من إنشاء موزع لوحات بالكلح خلال شهرين

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «مشروع إنشاء موزع لوحات الجهد المتوسط والمنخفض بالكلح غرب وفر 300 فرصة عمل بأسوان».

4 لوحات إضافية

وقال المهندس محمد شحاتة، مدير مشروع إنشاء موزع الكلح غرب بإدفو، إن الموزع عبارة عن دورين به 4 لوحات إضافة إلى 17 لوحة خلية.

وأضاف أن المشروع يساعد على رفع الجهد للشبكات الموجودة وتدعيمها وإحلالها، ويؤدي إلى رفع كفاءتها تقريبا للضعف، ما يقلل انقطاع التيار على المواطنين، لافتا إلى أن المشروع ينتهي خلال شهرين.

وكشف تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها في كوم أمبو وإدفو وأسنا، قائلا إنه جار زرع 6000 عمود كهربائي، وكابلات جهد متوسط في حدود 300 كيلومتر، والموصلات في حدود 400 كيلومتر.

إنشاء مجموعة موزعات بالقرى

ولفت إلى أنه من ضمن المشروعات إنشاء مجموعة موزعات في قرية فارس بكوم أمبو، ونسبة إنجازه 90%، وموزع في قرية الحصاية وموزع آخر في قرية الكلح.