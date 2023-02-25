أفضل تكريم لـ«كريمة» بعد نجاتها من حبل المشنقة.. رحلة عمرة من فاعل خير

كشفت سها، شقيقية كريمة «سيدة الدقهلية» أن أحد المصريين العاملين بالخارج «فاعل خير»، عرض رحلة عمرة مجانية على شقيقتها كريمة السيد عبد الحميد يوسف، والمقيمة بمركز محلة الدمنة التابعة لمحافظة الدقهلية، بعد صدور حكم ببراءتها من حكم الإعدام بعد ارتداء البدلة الحمراء لأكثر من 3 سنوات بتهمة دس السم لزوجها في فنجان قهوة والتي قضت محكمة النقض ببراءتها بعد ما يزيد عن 5 سنوات.

أحد العاملين بالخارج يتكفل برحلة عمرة لـ «كريمة»

وقالت شقيقة كريمة لـ «الوطن» التفاصيل: منذ خروج شقيقتها كريمة من السجن وظهور براءتها تلقينا اتصالات كثيرة تهنئ كريمة علي البراءة ولكن اليوم تلقائيا اتصالا من أحدٍ المواطنين الذين يعملون بالخارج ورفض الإفصاح عن هوايته بأنه تبرع لكريمة برحلة عمرة خلال الأيام المقبلة، وأكد أنها «فاعل خير» ويتكفل بتكاليف الرحلة بالكامل.

أختي نفسها تعمل عمرة من زمان ولم تنقطع صلتها بالله

وأكدت أنها أفضل خبر سمعتها أختها كريمة منذ حصولها على البراءة، لأنها كان نفسها تعمل عمرة من زمان ربنا يسعدها دائماً، ولم تنقطع أبدا صلتها بالله منذ أن توجيه اتهام لها بقتل زوجها، وأصرت على نفي علاقتها بقتله، وأصيبت بالجلطة عندما سمعت حكم إعدامها إلا أنها لم تتوقف عن ذكر الله حتى وهي بمفردها في السجن تنتظر تنفيذ الحكم في أي لحظة.

الحكم ببراءة كريمة بعد أكثر من 3 سنوات بالبدلة الحمراء

وأصدرت محكمة النقض، حكمًا ببراءة كريمة السيد عبدالحميد وذلك بعد الحكم عليها بالإعدام في قضية قتل زوجها شهر ديسمبر 2017ـ بعد أن أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها في القضية رقم 144 لسنة 2018 جنايات مركز محلة دمنة والمقيدة برقم 448 لسنة 2018 كلي جنوب المنصورة، ضد كريمة، بالإعدام شنقا عما أسند إليها من اتهامات وظلت أكثر من 3 سنوات تنتظر تنفيذ الحكم، إلا أن القرار جاء بتبرئتها في 25 يناير 2023 وخرجت من السجن بعد إنهاء الإجراءات وعادت لطفليتها.