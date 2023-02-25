الاستعدادات النهائية لافتتاح مكتبة قنا العامة.. منظومة ثقافية متكاملة

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح مكتبة مصر العامة بمحافظة قنا تجريبيا خلال الاحتفال بالعيد القومي، وذلك بحضور الدكتور أحمد أمان المنسق العام لمكتبات مصر، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

محافظ قنا يشدد على سرعة الانتهاء من الاستعدادات النهائية

شدد محافظ قنا، خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من أعمال الاستعدادات النهائية بمكتبة قنا العامة والبدء في أعمال الأثاث وفرش المكتبة خلال الأيام القليلة المقبلة لتكون جاهزة لافتتاحها تجريبيا.

المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة

من جانبه، قدم «الطايفى» الشكر لمحافظ قنا لما بذله من جهود حثيثة في سرعة الانتهاء من إنشاءات وتشطيبات المكتبة في وقت قياسي، مؤكدا أنها سوف تضم كتبا في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وسوف تكون مزودة بقاعات الاطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، ما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة.

وعقب ذلك أجرى محافظ قنا، ومدير صندوق مكتبات مصر العامة جولة ميدانية بالمكتبة، والتي تتكون من بدروم ودور أرضي و4 طوابق علوي، وتضم «مكتبة طفل - مكتبة للكبار - قاعة اجتماعات - كافتيريا - قاعة سينما - قاعة تدريب للغات - قاعة حاسب آلي - جراج انتظار السيارات بالبدروم والفناء الخارجي - منطقة معرض للكتاب - منطقة أنشطة خارجية للأطفال - منطقة للقراءة المفتوحة - منطقة مظللة للقراءة».