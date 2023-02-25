5 مناطق تشهد ظواهر جوية يجب الحذر منها خلال طقس الأحد

تشهد 5 مناطق على مستوى جمهورية مصر العربية، أكثر من ظاهرة جوية، تستوجب الحذر من المواطنين القاطنين تلك الأماكن أو القاصدين لها، خاصة هؤلاء الذين يسيرون على الطرق غداً.

الظاهرة الأولى المتوقع حدوثها، خلال طقس الأحد 26 فبراير، هي من أهم وأخطر الظواهر الجوية التي تطلق الجهات المهنية التحذيرات والإرشادات للتعامل معها والسير فى المناطق التى تتواجد بها ، وهى الشبورة المائية ،ذلك بالإضافة إلى تعرض السواحل الشمالية الغربية لنشاط الرياح المثيرة للأتربة مع ارتفاع شدتها عن باقى المناطق.

تكون الشبورة المائية على الطرق صباحا

وتتعرض 5 مناطق على مستوى الجمهورية غداً لتكون الشبورة المائية خلال الصباح، وهي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ويمتد تكون الشبورة المائية للطرق بإقليم القناة، ويصل تكون الشبورة المائية شرقاً ليصل إلى وسط سيناء،كما تتواجد الشبورة كذلك على طرق شمال الصعيد ،والسواحل الشمالية والوجه البحرى ذلك وفقاً لبيان الأرصاد الجوية.

نشاط الرياح

كما تشهد المناطق السابق ذكرها ظاهرة جوية أخرى تعد مؤثرة فى حالة الطقس، متمثلة في نشاط الرياح وتكون فى القاهرة الكبرى، سرعتها 26 كم/ساعة، الوجه البحري 22 كم/ساعة، السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للأتربة غرباً وسرعتها 36كم/ساعة، الشمالية الشرقية 24 كم/ساعة، شمال الصعيد 22 كم /ساعة.